Bordighera convenzionata con l'associazione Ambulanze Veterinarie, Sorriento "Speriamo di essere d'esempio"

"Esistono molte circostanze in cui c'è bisogno dell'intervento di un mezzo attrezzato con personale specializzato proprio per gli animali. - spiega l'assessore - Non dimentichiamo ad esempio che ci sono molte persone impossibilitate al trasporto dei loro amati amici a quattro zampe che hanno bisogno d'aiuto, anziani oppure anche solo persone non provviste di un mezzo idoneo al trasporto dell'animale".

"I casi in cui si rende utile questo tipo di servizio offerto dalla associazione sono tanti: un paziente in condizioni critiche che deve essere spostato da una struttura ad un’altra per eseguire una visita o una chirurgia specialistica; un ricovero in terapia intensiva; un animale particolarmente agitato e difficile da trasportare. Così come se ci fosse un animale in degenza presso la propria abitazione per il quale il viaggio in auto potrebbe determinare un pericolo per le condizioni generali. - sottolinea - Insomma, una qualunque emergenza da codice giallo o rosso per la quale spostare autonomamente l’animale potrebbe determinare ulteriori rischi per la salute dello stesso".