Donna di 73 anni trovata morta in una campagna di Apricale

Una donna di 73 anni è stata trovata morta questa mattina in una campagna di Apricale.

Alla vista del corpo riverso nel terreno è subito partita la chiamata al 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Ma, purtroppo, per la 73enne non c'era più niente da fare ed è stato constatato il decesso per cause naturali.