Intervento dei vigili del fuoco, in mattinata, lungo la strada che conduce a San Romolo per un albero caduto in un tornante.

Gli uomini del 115 sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area e togliere l'albero che invadeva la careggiata.

Il traffico è stato regolamentato sino all'arrivo dei vigili del fuoco.