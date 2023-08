Bordighera, lite tra giovani davanti alla stazione ferroviaria (Foto)

Forze dell'ordine sedano lite davanti alla stazione ferroviaria. E' successo in serata a Bordighera.

Un alterco tra ragazzi si stava trasformando in un'aggressione. Tre ragazzi, secondo la testimonianza di alcuni presenti, hanno iniziato a minacciare e gridare contro a un coetaneo, gli animi si sono scaldati velocemente e grazie ad una segnalazione di un cittadino, che ha allertato subito le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale sono giunti sul posto in tempo per calmare la situazione che poteva degenerare.

L'episodio, avvenuto nell'area dei taxi davanti alla stazione ferroviaria a poca distanza dal Bordighera Book Festival, ha incuriosito e spaventato alcuni cittadini e turisti che passavano di lì in quel momento.