CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 16 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BARBIE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera – Avventura/Azione/Commedia - "Barbie Stereotipo vive a Barbieland, dove ogni cosa è color confetto (prevalentemente rosa) e ogni giorno è il più bello di tutti. Improvvisamente viene assalita da pensieri di morte, e i suoi piedini perennemente sulle punte sono diventati piedi piatti. L'unica a poterla consigliare sul da farsi è Barbie Stramba, quella su cui qualche bambina annoiata si è accanita, e che vive in parziale isolamento dando buoni consigli alle Barbie perfette (visto che a nessuna interessa il suo 'cattivo esempio'). Barbie Stramba spedisce Barbie Stereotipo nel mondo degli umani, alla ricerca della bambina che, con i suoi pensieri tristi, sta rischiando di gettarla in una crisi esistenziale. Se riuscirà a trovare ‘la bambina che gioca con lei e interferisce con la sua bambolità’, recupererà i piedini a punta e la testa sgombra di complicazioni tristi e melense. Al suo fianco, come un clandestino, spunta Ken, da sempre innamorato di lei: un compagno che Barbie dà per scontato e dunque tratta come uno zerbino. Riusciranno Barbie e Ken a ritornare vittoriosi dal mondo degli umani?...”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE – ore 17.15 - 19.30 - 21.45 – di Maïwenn - con Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud – Drammatico/Storico - "Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Seduttrice incallita nel secolo libertino, cavalca irresistibili attrazioni e incontra il duca du Barry. È lui a trarre indebito vantaggio dalla sua bellezza insolente, introducendola nei salotti mondani e 'offrendola' a Versailles, dove si impone come la favorita di Luigi XV. La costernazione della famiglia reale è grande ma niente può contro i sentimenti e quel suo imprevedibile temperamento che deflagra il paesaggio cortigiano, abbatte il conformismo e innamora perdutamente il sovrano. Un re che dietro la maschera impassibile, non si rassegna agli inchini, ai riti grotteschi e alle ipocrisie che ingombrano i suoi saloni. Per averla accanto, Luigi XV le organizza un matrimonio di convenienza e le compra un titolo con la collana di diamanti. La nobile cortigiana du Barry 'regnerà' il tempo di un amore, spento dal vaiolo e dalla Storia che avanza fuori campo...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 17.30 - 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- ELEMENTAL – ore 16.50 - 19.15 - 21.30 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- I PEGGIORI GIORNI (Cinema Revolution) – ore 17.00 - 19.15 – 21.30 – di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo - con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio - Commedia - "Tre figli over 40 si sentono chiedere dal padre un sacrificio personale molto alto, e devono decidere chi sarà disposto ad accettarlo. Un dirigente d'azienda viene rapito da un suo ex dipendente che pretende da lui la liquidazione mai retribuita. Due genitori radical chic si recano a casa dei vicini di ombrellone, arricchiti e coatti, per metterli di fronte all'illegalità commessa dai loro figli. Un vedovo inconsolabile rispolvera i suoi vecchi trucchi di magia per aiutare la figlia animatrice ad una festa: ma il bambino festeggiato è figlio dell'uomo cui ha rubato la promessa sposa. Quattro episodi ognuno dedicato ad una festa - Natale, Primo maggio, Ferragosto e Halloween...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- SHARK 2 - L'ABISSO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Ben Wheatley - con Jason Statham, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Shuya Sophia Cai – Azione/Avventura - "Una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell'oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell'ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL MIO VICINO TOTORO - ore 17.30 - 19.30 - di Hayao Miyazaki - Animazione - "Satsuke e sua sorella Mei si trasferiscono in una casa di campagna, insieme al padre, per stare vicino alla madre ricoverata in ospedale. Le due ragazze scoprono che la foresta vicino alla loro nuova abitazione è abitata da creature magiche chiamate Totoro. Grazie all'amicizia con questi strani personaggi, le due ragazze iniziano fantastiche avventure…”

Voto della critica: ***

- EMILY – LA VITA DI EMILY BRONTE – ore 21.15 – di Frances O'Connor - con Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead, Alexandra Dowling, Amelia Gething – Biografico/Drammatico - "Le tre sorelle Brontë - Charlotte, Emily e Anne - vivono a Haworth, comunità isolata dello Yorkshire, sotto l'egida del padre, un reverendo protestante severo e autoritario, e insieme al fratello Branwell, allegro e scapestrato. Charlotte ha accantonato il suo talento naturale per la scrittura per diventare insegnante e ad Emily è riservato lo stesso destino socialmente accettabile: ma Emily è troppo ‘strana’ e viene rimandata a casa dopo essersi dimostrata poco incline a relazionarsi con il mondo ‘normale’. L'arrivo nella parrocchia di Haworth di un nuovo pastore, William Wieghtman, sconvolgerà ulteriormente gli equilibri domestici: Emily ne avverte la pericolosità ma è attratta dal giovane uomo che, a sua volta, riconosce l'unicità di quella che diventerà l'autrice del capolavoro ‘Cime tempestose’, che Charlotte (a sua volta destinata a firmare un altro capolavoro, ‘Jane Eyre’), descriverà come ‘un libro pieno di gente egoista che pensa soltanto a se stessa’....”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA SIRENETTA – ore 21.00 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA COMMEDIA PERICOLOSA (Cinema Revolution) – ore 21.15 – di Alessandro Pondi - con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro - Commedia - "Maurilio Fattardi, ossessionato dai film con James Bond, sogna da sempre di lavorare per i Servizi segreti, e ritiene di avere tutti i requisiti per essere un buon agente: è analitico, metodico, pignolo, intuitivo e soprattutto....’fa una vita di merda’. Nei suoi sogni ha già anche un nome in codice, Agente Mao, ma il capo della polizia locale, il Commissario Laneve, lo considera semplicemente un mitomane, anche perché Maurilio gli chiede continuamente di intervenire lanciando allarmi di emergenze inesistenti. Quando però nel palazzo di Maurilio si trasferisce Rita, una bella hostess che sembra rimanere vittima di un'aggressione, l'Agente Mao non può che entrare in azione, e rimanere invischiato in una serie di delitti che sottendono altrettanti grandi equivoci. Riuscirà il nostro (anti)eroe a risolvere tutti gli enigmi che si affastelleranno nel corso della vicenda, e magari anche a fare breccia nel cuore di Rita?...”

Voto della critica: ***

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 21.30 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- I PEGGIORI GIORNI (Cinema Revolution) – ore 18.30 - 21.00

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

