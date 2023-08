Ventimiglia: un kg di cocaina per la 'movida' di Ferragosto e 40mila euro, 28enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato, in flagranza di reato, un albanese di 28 anni trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina e circa 40mila euro in contanti e vari bilancini utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Parte della droga e del denaro è stato sequestrato nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione che il cittadino albanese aveva nella disponibilità in Castelvittorio. Un altro albanese di 22 anni, questa volta irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Ventimiglia.

Aveva quasi 20 gr di cocaina suddivisa in involucri di cellophane pronti per lo spaccio ed oltre 6.000 euro in contanti, oltre a bilancini di precisione e telefoni cellulari con i quali esercitava l’attività di spaccio.