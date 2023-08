L'assessore regionale Marco Scajola alla commemorazione del ponte Morandi: “Il ricordo di chi non c’è più vive sempre dentro di noi”

L'assessore regionale Marco Scajola ha preso parte questa mattina alla cerimonia commemorativa a ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto di cinque anni fa. Il momento di raccoglimento si è svolto in via Fillak alla Radura della Memoria sotto il ricostruito viadotto San Giorgio.

“Cinque anni da quel terribile giorno, cinque anni dal crollo del ponte Morandi - ha dichiarato l'assessore Scajola - 43 vite spezzate, un dramma che ha segnato Genova, la Liguria e l’intero Paese. Il ricordo di chi non c’è più vive sempre dentro di noi, così come quei giorni bui, di sconforto, di rabbia e pianto, ma anche di incredibile lavoro fatto con il cuore. Anche quest’anno mio figlio Edoardo mi ha accompagnato, perché i nostri figli conoscano, vivano e imparino quanto sia preziosa la vita e che tragedie come queste, non accadano mai più. Dalle macerie siamo ripartiti, spinti da un’intera comunità e dalla sua voglia di rialzarsi. Guardiamo verso il ponte San Giorgio come simbolo di rinascita, senza dimenticare mai questa assurda ingiustizia”.