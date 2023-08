Imperia: per 'San Lorenzo' torna nel centro storico di Oneglia la 'Notte di Stelle'

Torna domani sera la festa nel centro storico di Oneglia, la ‘Notte di stelle’, non a caso il 10 agosto notte di San Lorenzo.

Il centro storico di Imperia Oneglia chiuso al traffico vede coinvolti i commercianti delle vie principali: via Bonfante, via San Giovanni, via Ospedale, via Viesseux, via Monti e Galleria degli Orti.

Previsto intrattenimento musicale per tutti i gusti dal vivo e dj set. A partire dalle 19 per aperitivi e buffet, con spazi enogastronomici con bar, ristoranti ed attività. Via Bonfante sarà invasa dai tavoli per degustare il cibo da strada.

PUNTI MUSICALI

Via Bonfante Mesci Dj: 80/90 musica dance

Via Bonfante : Radio Grock

Via Viesseux :Turn @round (Jazz Blues Swing & Bossa Nova)

Galleria degli Orti: DJ Stefano Martini

Via Ospedale : Dj Francesco Balli Caraibici