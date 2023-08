Diano Castello: al bowling si ride con Lello Clown, in terrazza venerdì suonano i Tintodeverano

Negli ampi spazi esterni del Bowling di Diano continuano gli eventi serali incentrati su divertimento e musica: spettacoli e ritmi per soddisfare le famiglie e persone di tutte le età.

Mercoledì 9. Nuova “puntata” questa sera – mercoledì 9 agosto -, per la seconda edizione di Sul filo del divertimento. Il protagonista, dalle ore 21, è Raffaele Pecoraro, in arte Lello Clown, artista divertente e poliedrico, che utilizza l’attrezzo e il linguaggio circense come strumenti educativi. Durante le sue performance unisce la giocoleria e stravaganti equilibri al suo essere clown.

Giovedì 10. E’ la serata della Festa della Birra, con tanta buona musica e sconti sul consumo alla spina, come sta accadendo tutti i giovedì da inizio luglio. Molteplici sono le etichette in lista, oltre ai più noti cocktail e drink di tutti i generi.

Venerdì 11. Una band 100% dianese sul palco del Bowling per il quarto dei cinque concerti di questa estate. A tenere banco questo venerdì, dalle ore 21.30, in una nuova Live Music Friday Night, saranno i Tintodeverano, nota ed apprezzata formazione, attiva da 20 anni anche se nel tempo alcuni componenti sono cambiati. La band - che comprende Valerio Abbio (voce), Milko Pisano (batteria), Claudio Psstorino (chitarra), Marcello Elena (tastiere) e Claudio Boni (basso) - propone canzoni italiane rivisitate in chiave rock e cover inglesi.

Sabato 12. Ancora la musica in primo piano nelle serate del Bowling di Diano. Sabato, dalle ore 22, alla consolle Mesci dj, nell’ambito della rassegna intitolara Dj Party, che si rinnoverà sino a fine agosto. Un’ottima occasionedi riascoltare i grandi successi della musica internazionale, risalenti al periodo compreso tra gli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio.

Lunedì 13. Dalle ore 22 a notte inoltrata, di scena la Latin Night, appuntamento dedicato interamente alla musica latino-americana ed ai balli caraibici, con il dj set Roby Gorgo e l’animazione di Arsenio e Veronica. Per gli appassionati è una serata da non perdere.

Il Bowling di Diano (bar, minigolf, sala giochi, sala bowling) in estate è aperto tutte le sere, dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183.494131. Le sale interne sono climatizzate.

Nessun problema di parcheggio, potendo utilizzare anche il piazzale del nuovo Eurospin. Tutte le sere aperta anche la pizzeria ristorante Girasole, con specialità alla griglia.

