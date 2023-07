Sanremo, anche la Lega punta il dito contro Biancheri: “Non è al passo di altri suoi colleghi”

“Ho letto con stupore le esternazioni del sindaco di Sanremo, che dimostra una “stanchezza amministrativa” nonché un forte “malessere politico” non riuscendo a stare al passo di altri suoi colleghi che dimostrano e hanno dimostrato su temi importanti come l’attuale di pediatria, più concretezza ed attaccamento al proprio territorio”.

Così interviene il segretario della Lega di Sanremo, Michele Gandolfi, a seguito delle dichiarazioni rilasciate ai giornali dal Sindaco Biancheri: “Sono stato messo all'angolo...trombato!”.

Prosegue Gandolfi: “Credo sia il caso di ricordare a tutti i cittadini di Sanremo che il sindaco, in tema di sanità, è il primo referente della salute di una comunità pertanto è il responsabile delle condizioni di salute della popolazione del suo territorio e aggiungo il consiglio comunale, con particolare riferimento alla maggioranza, che condivide questa responsabilità. Il sindaco deve svolgere un ruolo da garante dei cittadini nei confronti sia della Azienda Sanitaria Locale che della Regione, sollecitando il rispetto dei diritti alla salute della comunità. E sei, signor sindaco risolve il problema con la frase “Sono stato messo all'angolo...trombato!”? È un po' poco per le aspettative generali dei Sanremesi, non crede? Faccia le opportune valutazioni insieme alla sua maggioranza di questa disastrosa situazione, valutando la debole posizione delle liste civiche nei confronti di alleanze che non hanno, soprattutto nei confronti degli enti sovraordinati, che di fatto non garantiscono gli interessi dei cittadini”.