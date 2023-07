Ultime esternazioni del sindaco di Sanremo, Delbò (Liguria Popolare): "Solo sterili piagnistei"

“Biancheri in alcune dichiarazioni alla stampa, rese in occasione della visita al nuovo reparto di maternità dell’ospedale Borea, ancora imperdonabilmente chiuso, si è lagnato, in sostanza, di essere stato lasciato solo, abbandonato e tradito dai suoi amici e di essere così stato trombato alle elezioni provinciali vinte da Scajola”. Ad intervenire con alcune considerazioni in merito alle ultime dichiarazioni di sindaco di Sanremo è il segretario cittadino di Liguria Popolare Mauro Delbó che continua: “I suoi sono solo sterili piagnistei e dovrebbe ricordarsi che chi è causa del proprio male deve piangere a sé stesso".



"Il problema è che purtroppo l’incapacità politica di Biancheri ha causato e causa anche il male della città di Sanremo. È Biancheri che si è sempre vantato della sua amicizia con Toti e coi suoi seguaci in provincia, ma ciò non ha evitato la rovina della sanità locale con lo svuotamento dell’ospedale di Sanremo. È Biancheri che partecipa a colazioni e pranzi e cene in cui si diletta a immaginare il futuro della politica locale, impalmando eredi e successori, ricercando solo una continuazione a sé stesso e bruciando così sul nascere ogni possibilità per costoro. E’ Biancheri che organizza incontri con professionisti e imprenditori di area per assecondarne i progetti, legittimi ma privati, come se tutto fosse solo un grande gioco del Monopoli, tralasciando nel frattempo la tutela dell’interesse pubblico a partire dall’ambito della sanità".



"Se Biancheri, invece di chiudersi a riccio tra Capo Verde e Capo Nero, circondato dal suo cerchio magico costituito dai suoi amici e sodali, prima usando e poi schifando la politica, per rincorrere mire e obiettivi che appaiono sempre più personali e particolari, invece che collettivi e generali, avesse operato allargando i propri orizzonti e ricercando nella politica regionale e nazionale i giusti interlocutori, oggi non ci troveremmo nella situazione attuale che vede la città senza una guida, sporca e trasandata, deprivata di servizi e strutture. Quello di Biancheri è solo infantile vittimismo e le sue lamentele sono solo piagnistei. Andiamo a cambiare pagina”.