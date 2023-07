Simone Baggioli (FI) su dichiarazioni Sindaco di Sanremo: "Una debacle annunciata"

"Dopo aver appreso dai quotidiani e dagli online le dichiarazioni del Sindaco Biancheri dove formalizza ufficialmente a mezzo stampa quella palese debolezza politica che ha caratterizzato questi ultimi anni della sua amministrazione, il naturale declino Suo e dei suoi ‘seguaci’ ne è una diretta conseguenza". Ad intervenire sulla discussione politica del momento è Simone Baggioli, Capo Gruppo di Forza Italia a Sanremo che continua: "I primi sentori di questa debacle già si avvertivano nella gestione dei progetti del Porto, del palazzetto dello sport, della gestione dei rifiuti, del parcheggio interrato di Piazza Eroi (con costi lievitati del doppio rispetto al progetto iniziale), della manutenzione delle fognature e dell’acquedotto e, oggi, nella questione della Sanità con particolare riferimento alla Qualità del servizio offerto e del punto nascite".



"Ricordo che, a tal proposito, il Sindaco è garante della Salute del Cittadino. Si legge di un nuovo progetto politico proposto da Biancheri e collegato, in particolare, ad un gruppo civico appena costituitosi sotto l’ala protettiva dello stesso Sindaco ma, dai risultati scadenti ottenuti fino ad ora da questa Amministrazione, i cittadini chiedono a gran voce discontinuità con il passato. Ed è proprio quello che il centrodestra sta predisponendo, in totale condivisione ad altri gruppi civici, un progetto politico e amministrativo con valenza decennale in grado di coniugare le idee ed i progetti tra pubblico e privato con l’unico scopo di rilanciare Sanremo sotto l’aspetto commerciale, turistico e occupazionale, il tutto, in discontinuità con il passato e senza escludere nessuno".