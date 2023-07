Strage di via D’Amelio, Brunetto e Riolfo (Lega): doveroso mantenere vivo il ricordo del giudice Borsellino

“È stato un onore prima che un dovere, partecipare oggi alla camminata del Consiglio regionale ‘Sulle nostre gambe’, per ricordare l’anniversario della strage di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della sua scorta”.

Lo hanno detto i Consiglieri regionali della Lega Brunello Brunetto e Mabel Riolfo, che proseguono. “Un gesto simbolico che ci ha visto partire da via Canneto il lungo, e visitare uno degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e oggi sede della associazione ‘Gigi Ghirotti’.”

“Ringrazio il presidente della Gigi Ghirotti, Franco Henriquet - ha dichiarato il Consigliere Brunello Brunetto - verso cui Genova ha un grande debito di riconoscenza, per l’impegno costante sulle cure domiciliari dei pazienti oncologici, un’ attività fondata ben 40 anni fa”.

“È importante proseguire nella lotta contro le mafie - dice il Consigliere Mabel Riolfo - e uno dei modi per farlo è sicuramente rendere onore al giudice Borsellino e agli uomini della sua scorta, per non permettere, soprattutto ai più giovani, di dimenticare”.