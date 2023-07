Ventimiglia: danneggiata l'area di manutenzione bici all'ex Campasso, la Fiab scrive al sindaco (Foto)

La sezione Fiab della nostra regione ha scritto al Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, in relazione ai danni messi a segno contro la colonnina per la manutenzione delle biciclette nell'area ex Campasso, in prossimità della passerella ciclopedonale di Nervia.

“È inaccettabile – evidenzia l’associazione - che un servizio rivolto a residenti, turisti e sportivi venga vandalizzato dopo poco più di un mese dalla sua installazione”. L’installazione rientra tra gli interventi previsti dal progetto Interreg Edumob, grazie al quale il territorio sta trasformando non solo la sua immagine ma anche la sua mobilità quotidiana, rispondendo ad un problema economico e sociale storico dato da un uso eccessivo delle auto, da parte di residenti e turisti, che genera inquinamento e traffico, oltre che occupazione di spazi pubblici per mobilità e sosta degli autoveicoli e un generale degrado delle aree urbane e dei fronti mare.

“A prescindere dai motivi che hanno spinto questo o questi soggetti – scrive la Fiab al sindaco - ad un atto così vile è importante accendere un faro su questi episodi, far comprendere alle persone che l'amministrazione è attenta al tema della mobilità ciclistica e sostenibile e soprattutto è necessario parlare di bicicletta perchè la comunicazione è fondamentale per spingere le persone verso nuove abitudini di mobilità. L'area dove la colonnina è collocata dovrebbe essere video sorvegliata e chiediamo vengano presi i giusti provvedimenti e che i responsabili paghino i danni procuratori alla città e ai cittadini”.