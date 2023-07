E' scattato, ieri, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Romana 65 a Vallecrosia per permettere in sicurezza la manomissione del suolo pubblico e garantire, al coltempo, la circolazione stradale.

Il divieto, secondo l’ordinanza emessa dal comandante della polizia locale Jenny D’Agostino, durerà fino alle 19 del 6 settembre.

Sono esonerati dal rispetto dell'ordinanza che disciplina la circolazione stradale i veicoli adibiti al servizio di polizia, soccorso e antincendio.