Vallecrosia: domenica prossima in scena 'Il servitore... servito a dovere' con la compagnia stabile

La Compagnia Stabile di Vallecrosia 'Teatro della luna' porta in scena la commedia in costume del '700 'Il servitore... servito a dovere!' due atti di Marisa D'Aloisio e Luciano De Stefanis. La Compagnia ha portato in scena nei venti anni di attività lavori in lingua italiana di autori importanti tra cui citiamo Molière, Pirandello, Ray Cooney, Hennequin e Bilhaud.

La trama: Guglielmo, l'astuto servitore del duca Ruperto, servendosi del potere ipnotico, appreso da un guru indiano, costringe il suo padrone e la sorella di lui, duchessa Agatha, a fare i lavori di casa, in vece sua l'espediente funziona, ma, come spesso accade nella vita, s'imbatterà in un conte che di tali arti è un vero maestro e il briccone finirà' vittima dei suoi stessi espedienti. Eredità in vista e matrimoni altolocati, completano il corposo intreccio.