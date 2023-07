Diano Marina: benessere fisico e non solo, al via la due giorni di 'Mare Abilia’ 2023

Una due giorni dedicata al movimento e allo stare in forma, per grandi e piccini. Il 7 e 8 luglio a Diano Marina prenderà il via l'iniziativa denominata 'Mare Abilia', in cui le attività sanitarie incontrano le attività ricreative. Venerdì 7 luglio la giornata sarà articolata in questo modo, con una conferenza alle 9.30 presso la sala consiliare del comune di Diano Marina dal titolo 'Come le attività sanitarie possono incontrare quelle ricreative e viceversa?', alla presenza di: Cristiano Za Garibaldi Sindaco di Diano Marina, Luca Filippo Maria Stucchi DG di Asl1, Carlo Serrati Direttore Neurologia Asl1 – Direttore Dipartimento Interaziendale Ponente Ligure Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Francesco Sferrazzo Direttore Dipartimento Prevenzione Asl1, Alessandro Manelli Fisiatra, Responsabile Gestione Attività riabilitative Asl1, Tiziana Rosso Geriatra, Struttura Disabili Asl1, Lorenzo Panella Fisiatra, Asd Fishing Diana e Fiorenzo Batistotti Associazione Culturale Arcadia-Centro Medico Dea Diana di Diano Marina.



Il giorno successivo, sabato 8 luglio, a partire dalle 9 ritrovo presso la sede di Asd Fishing Diana Box n.14 con lo stand di Asl1 nel quale, oltre ad avere informazioni, si potranno effettuare misurazioni del movimento con sistemi digitali, guida al movimento, analisi tridimensionale della colonna, camper con centro screening oncologici (info e prenotazioni). Presenti anche, in questo 'villaggio della salute', il Centro Medico Dea Diana che si occuperà di valutazioni legate al rischio cardiovascolare, l'Associazione Culturale Arcadia con 'Il nostro amico mare' un momento di letture e racconti per bambini e non, sul mare ed i suoi abitanti e la Croce Rossa Italiana con le prove pratiche di primo soccorso. Infine spazio anche agli eventi sul mare con la gara di pesca a bolentino catch and release e uscite in barca con istruttori federali. L'evento è organizzato da: Asl1, Comune di Diano Marina, Fishing Diana, Club del Mare, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, GM Gestioni Municipali, Associazione Socio Culturale Arcadia e Centro Medico Dea Diana.

“Movimento, funzione e autonomia, tre parole cardine per definire – evidenzia il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – questa importante iniziativa dedicata al benessere fisico. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, spalmato su due giorni, ed invito la cittadinanza a partecipare soprattutto per quanto concernono le attività di screening”.

Alle parole del DG di Asl1 fanno eco quelle del Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi: “Non posso che essere molto felice di accogliere questo evento a Diano Marina. La nostra sensibilità nei confronti delle persone meno abili è sempre stata massima e questa è un’occasione in più per dimostrarlo. Ringrazio, pertanto, tutti gli organizzatori in particolare l’associazione Fishing Diana, il DG dell’ASL1 Dr. Stucchi, e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, la GM, l’associazione pesca sportiva, Arcadia, e i promotori come l’amico e dr. Battistotti, il dr. Carlo Serrati, il Dr. Panella”.