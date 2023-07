Disservizi nettezza urbana Ventimiglia, Cgil: "La Teknoservice non è all'altezza di gestire il servizio!"

Svelato l'arcano del disservizio, che persiste a Ventimiglia per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, che invadono tutte le isole ecologiche del comune di Ventimiglia. Ad annunciarlo e la CGIL – Frontalieri che spiega il motivo per il quale gli ingombranti vengono lasciati nelle isole ecologiche

“Molti nostri concittadini, avendo dei rifiuti ingombranti com'è da prassi, hanno telefonato al numero telefonico della Teknoservice, per avere ragguagli come smaltire i loro rifiuti ingombranti, risposta: chiameremo noi entro 15 giorni.

Come vuole si dimostrare, nessuna telefonata da parte della Teknoservice, ne nel giro di 15 giorni, ne 20 giorni praticamente, nessuna telefonata. A questo punto, non avendo nessun'altra indicazione o soluzione, questi ingombranti vengo depositati, nelle isole ecologiche, con gravissimo danno d'immagine e degrado di tutto il territorio comunale. Ma il vero dilemma, ma per quanto tempo, noi cittadini dovremmo continuare a subire ed a sopportare, tutti questi disservizi?

Ormai (se non andiamo errati) è più di un anno che la ditta appaltatrice ha in carica il servizio di nettezza urbana a Ventimiglia e comuni limitrofi pertanto ci chiediamo: è all'altezza ed ha le capacità per questo compito? Non si avviserebbe, arrivati a questo punto, un'interruzione di pubblico servizio?”.