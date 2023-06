Ventimiglia: i consiglieri del Partito Democratico chiedono il ripristino del servizio 'Vado in centro'

I consiglieri comunali del Pd, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, insieme agli altri di minoranza (Gabriele Sismondini e Cristina D'Andrea) chiedono il ripristino di un servizio che forniva concretamente un aiuto economico alle persone Over 65.

Si tratta del servizio ‘Over 65, vado in centro’, attivo dal 2016 che, grazie alla convenzione con la Riviera Trasporti, permetteva a tutti i cittadini con più di 65 anni, di raggiungere il centro cittadino dalle aree periferiche e frazionali gratuitamente. Il servizio é cessato il 15 maggio scorso.

“Lo riteniamo un efficace aiuto economico – dicono i consiglieri - ed uno strumento per facilitare la socializzazione, contro l'isolamento degli anziani che vivono lontano dal centro città. Per questi motivi, abbiamo chiesto al Sindaco di reintrodurlo”.

Nesci e Leuzzi hanno anche chiesto il ripristino degli stalli per disabili davanti agli uffici postali di via Repubblica, tolti dalla precedente amministrazione, nonché l'instaurazione di ‘parcheggi rosa’ per donne incinta e genitori di bimbi con meno di 2 anni: “Chiediamo che la presenza di tali stalli – dicono - sia garantita per ogni luogo di interesse pubblico. Si tratta di misure che riteniamo essenziali per aiutare i soggetti fragili, che contribuiscono a dare loro dignità, facilitando la loro fruizione della città, al pari degli altri cittadini”.