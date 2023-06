Con l’arrivo dei turisti e la riapertura di moltissime seconde case, Sanremo come ad ogni estate si riempie anche di auto e il comune interviene per limitare i disagi di residenti e villeggianti.

Come avviene da tanti anni la Polizia Municipale sospende le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade dal 1° luglio al 31 agosto in tutte le vie della città.