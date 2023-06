Vallecrosia, l'opposizione presenta 177 emendamenti alle linee programmatiche di mandato

“Le linee programmatiche consistono in un documento fondamentale previsto dall'art. 46 comma 3 del TUEL che contiene gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative proposte, nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intendono finanziare nel corso del mandato, in accordo con quanto stabilito dal programma elettorale. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio” – esordiscono così i consiglieri comunali di Vallecrosia Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli.

“Abbiamo pertanto approfondito il documento che ci è stato inoltrato in ogni sua singola parte e abbiamo redatto 177 emendamenti, simbolo di proposte che il nostro gruppo vuole portare all’attenzione di questa amministrazione. Si tratta di emendamenti che vogliono rispondere alle diverse esigenze della città, pertanto, auspichiamo che nel rispetto del clima di collaborazione citato dal sindaco nel suo discorso di insediamento non solo ci venga data la possibilità di esporli, ma al contempo vengano presi in considerazione e votati" - sottolineano.

"La nostra idea di città si differenzia sensibilmente da quella dell’attuale maggioranza, tuttavia, in funzione del nostro ruolo, consideriamo doveroso presentare delle proposte di modifica alle linee programmatiche di mandato ritenendole concrete, utili e necessarie per il bene di Vallecrosia” – concludono i consiglieri Perri, Valenti e Rondelli.