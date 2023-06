Autisti RT aggrediti a Pontedassio e Sanremo, Ioculano "La solidarietà non basta più"

"Solidarietà agli autisti RT aggrediti: è tempo di agire concretamente per la loro tutela". È quanto dichiarato dal consigliere regionale Enrico Ioculano in merito ai fatti avvenuti a Perinaldo e Sanremo.



"Sono solo gli ennesimi episodi di violenza che continuano a verificarsi sul territorio ligure. - aggiunge Ioculano - Manifestare loro solidarietà però non è più sufficiente: ho chiesto alla Regione attraverso un'interrogazione che cosa intenda fare per affrontare questa situazione".



"Serve una maggior sicurezza sul lavoro per gli autisti. Episodi violenti si sono manifestati in diverse aree della nostra regione e serve quindi una risposta strategica complessiva" - conclude Ioculano.