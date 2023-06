Cade su un tapis roulant della stazione ferroviaria e viene soccorso dall’ambulanza. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 14.30 all’interno dello scalo di corso Cavallotti a Sanremo.

L’uomo ha riportato una serie di ferite in diverse parti del corpo ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza di Sanremo Soccorso in codice giallo di media gravità.