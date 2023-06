Sanremo: ryder cade con lo scooter in corso Matuzia, 51enne trasportata in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 9.30 in corso Matuzia a Sanremo, di fronte all’ex hotel Astoria. Ancora da capire con precisione la dinamica dell’incidente che ha visto sfortunata protagonista una ‘ryder’ di 51 anni.

La donna era a bordo di uno scooter e, forse dopo essersi sfiorata con un furgoncino è caduta, rimanendo parzialmente incastrata tra il suo mezzo e quello più grande.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Matuzia Emergenza ed i Carabinieri. La donna è stata estratta e trasportata in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna non sono gravi.

Si sono ovviamente registrati forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi mentre ora i Carabinieri dovranno stabilire le responsabilità ell’incidente.