Sanremo: combine al 'Punto e Banco' del Casinò, la ricostruzione delle truffe fatta dagli inquirenti

Per ciascun mazzo truccato introdotto tra quelli utilizzabili per le partite del gioco del punto e banco, il cartaio Luigi Carbone, detto 'Silvio', guadagnava importi di denaro variabili ma, comunque, almeno 300 euro per volta.

Come scrive l’agenzia Ansa è quanto si legge nell'ordinanza del gip Paolo Luppi di Imperia che dispone la misura cautelare nei confronti degli appartenenti alla presunta associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al peculato e alla corruzione. Oltre a Carbone, anche nove giocatori, quasi tutti della provincia di Torino. A capo dell'associazione c'era Francesco Ricotta che, come scrive il giudice, ne determinava la nascita e, detenendo il potere decisionale, agiva quale coordinatore e referente primario per tutti i sodali nell'illecita attività di truffa ai danni del Casinò di Sanremo, pianificando le condotte strumentali all'attuazione del programma criminoso. Impartiva anche le direttive per il gioco del ‘Punto e Banco’, mutando le strategie e la tipologia di artifici e raggiri posti in essere per commettere le truffe ai danni del Casinò di Sanremo. Secondo il giudice, Ricotta: “Decideva le quote di partecipazione degli associati agli utili e alle perdite derivanti dal gioco del Punto e Banco, decidendo di quali giocatori-associati servirsi per commettere le truffe ed era anche l'unico interlocutore del cartaio”.

A Luigi Carbone, evidenzia l’agenzia Ansa, gli inquirenti contestano non solo la consegna dei mazzi all'organizzazione affinché venissero alterati, ma anche la manomissione delle fascette "a protezione dei mazzi di carte, apponendo quelle a firma di… sui mazzi alterati, e nel falsificare le firme del collega cartaio per eludere i controlli della casa da gioco".

Secondo quanto confermato dagli inquirenti i giocatori Emilio D'Eliso, Raffaele Leonardo Ferri e Luciano Rossi contribuivano attivamente, effettuando le giocate al tavolo del ‘Punto e Banco’ con le risorse che gli venivano fornite da Ricotta, e in particolare effettuando maggiori puntate in caso di riscontrata alterazione delle carte da gioco con conseguenti vincite illecite che successivamente venivano suddivise tra gli associati.

Stessa procedura per Michele Rubino, che viene considerato il ‘consigliere di Ricotta’ e si impegnava nella ricerca di nuovi giocatori. Anche Luigi Betti e Antonio Del Core effettuavano giocate con le risorse che gli venivano fomite da Ricotta e collaborando attivamente all'alterazione delle carte da gioco del Casinò di Sanremo. E se da una parte Franco De Matteis doveva "remunerare il cartaio Carbone, attraverso bonifici bancari, il compito di Islam Amirul era di effettuare il cambio delle fiches con il denaro contante per la quota spettante a Ricotta Francesco e per conto di quest'ultimo stante l'inibizione all'ingresso nella casa da gioco di controllare le puntate e le modalità di gioco di Del Core".

Secondo gli inquirenti e ricompreso nell'ordinanza emessa dal giudice Luppi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta truffa al Casinò di Sanremo, le vincite al tavolo del Punto e Banco da parte dei giocatori indagati avvenivano in un continuo crescendo. Dai 13.160 euro del 5 giugno 2022 si passa ai 31.295 euro del 16 giugno, ai 33.615 euro del 17 luglio fino ai 43.320 euro del 6 agosto dello stesso anno. Gli inquirenti ritengono dunque che la presunta truffa abbia fruttato importi per centinaia di migliaia di euro (si parla di oltre 300mila euro) che andranno comunque quantificati durante il processo. Gli investigatori, inoltre, hanno appurato che i mazzi venivano truccati "mediante la cancellazione di una piccola porzione di inchiostro - si legge agli atti - della parte inferiore dei rombi contenente la sigla 'CM Sanremo'". Per Raffaele Leonardo Ferri, Luciano Rossi e Michele Rubino il reato sarebbe "recidivo, reiterato, specifico".