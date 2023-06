Primo giorno con il mercato di Sanremo diviso: ecco cosa ne pensano ambulanti e clienti (foto e video)

Buona la prima per il mercato diviso di Sanremo. Con la partenza dei lavori del park di piazza Eroi Sanremesi, una sessantina di ambulanti si sono dovuti trasferire sul lungomare. Ai timori iniziali dei commercianti però è arrivata una risposta positiva della clientela. Sono in molti ad aver apprezzato la modifica.

Una sorpresa per tanti, soprattutto per i francesi che magari non vivono direttamente la realtà sanremese e posteggiando sul lungomare Italo Calvino, hanno subito visto i banchi e incuriositi si sono avvicinati. Positivo il giudizio anche dei clienti abituali, i sanremesi che hanno apprezzato la disposizione dei banchi sul vialone lato ciclabile: una soluzione che permette di evitare la calca eccessiva e la confusione.