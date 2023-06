Sanremo, Riviera Volley Grafiche Amadeo promossa in serie B: delegazione ricevuta da sindaco Biancheri e assessore Faraldi

Ricevuta questa mattina dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e dall’assessore allo sport Giuseppe Faraldi una delegazione della Riviera Volley Grafiche Amadeo promossa in serie B.

“E’ stato un vero piacere incontrare alcuni rappresentanti della Riviera Volley Grafiche Amadeo – dichiara il primo cittadino – e congratularsi di persona per l’importante risultato raggiunto, davvero significativo non solo per la nostra città ma per tutto il ponente ligure. L’amministrazione comunale augura alla Riviera Volley Grafiche Amadeo tanti altri successi sportivi”.