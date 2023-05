Sanremo: topi d'appartamento assicurati alla giustizia dai Carabinieri, il grazie di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia Sanremo si complimenta con la Compagnia dei Carabinieri di Sanremo, coordinati dal Luogotenente Paolo Farchetti che, a parziale conclusione di un’attività di indagine, hanno identificato ed arrestato tre georgiani dediti ai furti in appartamento a Sanremo e nel ponente della provincia.

"È un risultato importante che premia l'attività costante dell'Arma sul territorio a difesa dei cittadini. In questo caso un reato che colpisce uno spazio, la nostra casa, in cui un individuo si sente normalmente protetto e dove custodisce con la sua i famiglia i ricordi di una vita, spesso barbaramente saccheggiati da topi d'appartamento. Questa volta gli autori non hanno avuto scampo e grazie al grande lavoro d'indagine sono stati assicurati alla giustizia".