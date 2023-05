Sanremo: 41enne con un chilo tra hashish e marijuana arrestato dai Carabinieri a Coldirodi

I Carabinieri di Ospedaletti hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne italiano già noto alle forze dell’ordine residente a Coldirodi di Sanremo, per detenzione di droga.

L’uomo, controllato dai militari meo pressi del piazzale del Santuario della Madonna Pellegrina, è stato trovato in possesso di un panetto di 98 grammi circa di hashish. Sottoposto anche a perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 310 grammi di hashish e 620 di marijuana. La droga, abilmente nascosta era già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta agli assuntori della zona.

Il 41enne, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato al proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa del rito per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.