Elezioni Ventimiglia, Di Muro replica Sismondini: “Accuse infondate, autovelox installati il 30 maggio”

“Le dichiarazioni del mio avversario, Gabriele Sismondini, sono al limite dell’assurdo. Al di la del fatto che ho abitato a Porra per dieci anni, e ho anche dei bellissimi ricordi a Trucco, non è certo quindi per me una novità frequentare, anche in campagna elettorale, territori della Val Roja che conosco da quando sono bambino”.

Così interviene Flavio Di Muro, candidato a sindaco di Ventimiglia, in replica al suo avversario al ballottaggio Gabriele Sismondini.