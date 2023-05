Sanità: attivato dall'Asl 1 Imperiese il servizio di radiologia domiciliare per persone fragili

E’ stato attivato dall’Asl 1 Imperiese un servizio di radiologia domiciliare e territoriale rivolto alle persone fragili o affette da patologie invalidanti, ai pazienti geriatrici, oncologici, psichiatrici non deambulanti o non trasportabili, assistiti a domicilio o in una struttura sanitaria assistenziale (RSA, RSD, Case di riposo o di cura).

Pertanto da maggio ha preso il via il servizio per le prestazioni con livello di priorità ‘B’ (breve), ‘P’ (programmabile) o ‘D’ (differita), nell'ambito della radiodiagnostica tradizionale come di seguito elencato:

• RX-torace

• RX-bacino

• RX arti superiori (spalla, calvicola, omero, gomito, avambraccio, polso, mano),

• RX arti inferiori (anca, femore, ginocchio, gamba, caviglia, piede).

Le prestazioni saranno erogate qualora risultino necessarie per attività di controllo anche in apparecchio gessato, post-operatorio o follow up. La prescrizione diagnostica (dematerializzata, informatizzata o “rossa”) in formato Pdf dovrà essere inoltrata al suddetto indirizzo ed adeguatamente corredata dall'indicazione all'esame,dalle consuete informazioni sull'assistito (codice fiscale e codice di esenzione) e dalla nota “esame a domicilio” , “esame in struttura” oppure “paziente non trasportabile”.

La richiesta via mail con l’oggetto “radiologia domiciliare” dovrà indicare chiaramente l'indirizzo presso il quale effettuare l'esame, un recapito telefonico dell'assistito (o del caregiver di riferimento) ed eventuale indirizzo mail utile per il ritiro on-line dell'esame ove richiesto. Raccomandabile, in ultimo, il contatto mail o telefonico con il responsabile medico di riferimento o prescrittore.

Il personale tecnico sanitario di radiologia medica concorderà, previo contatto telefonico o in modalità elettronica con la struttura o con il caregiver di riferimento, data ed ora pre-viste per l'esame a domicilio o in struttura. Modalità e tempistica previste per il ritiro del referto saranno comunicate il giorno dell'esame in base alle valutazioni emerse in corso d'esame. L'indirizzo mail rx.domiciliare@asl1.liguria.it è dedicato alla programmazione ed alla prenotazione del servizio mediante invio di prescrizione nonché ad eventuali delucidazioni sui percorsi e sulle modalità attivate.