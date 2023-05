Sanremo: conferenza e mostra di documenti su Gino Galli, pittore allievo di Giacomo Balla

Conferenza e mostra di documenti su Gino Galli (1893-1944), pittore allievo di Giacomo Balla che prese parte al Futurismo italiano dal 1914 (mostra alla galleria Sprovieri) fino ai primi anni Venti (mostre personali alla galleria futurista di Bragaglia), avvicinandosi nei Trenta a una pittura figurativa affine al Realismo Magico.



L’incontro prende le mosse dalla mostra dedicata al pittore (10 marzo – 6 maggio 2023), curata da Edoardo Sassi (giornalista del Corriere della Sera) e Giulia Tulino (assegnista di ricerca La Sapienza) presso il MLAC dell’Università La Sapienza di Roma, coordinata da Ilaria Schiaffini (prof.ssa Storia dell’arte contemporanea - La Sapienza). Interverranno i curatori e Giancarlo Carpi (prof. Storia dell’arte contemporanea - Accademia di Belle Arti di Sanremo) autore di un saggio in catalogo.



La mostra presenta documenti relativi alla mostra di Genova del 1919 (Grande Esposizione Nazionale Futurista) cui Galli prese parte, e alla rivista sanremese “La Costa azzurra”. Nel 1921, Galli vi pubblicò illustrazioni di prose di Giuseppe Bottai e articoli che intervenivano nel dibattito critico, allora in corso nel Movimento futurista, sull’arte astratta e quella figurativa. L’allestimento è stato realizzato da Emmanuele Lo Giudice (prof. di Museografia – Accademia di Belle Arti di Sanremo) con gli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design - Maia Baldi, Laura Donetti, Vivian Gualco, Michela Liberato, Adriana Caci, Sabina Caldarelli, Martina Aprosio, Alice Botti, Ilaria Carassale, Chiara Cutellé, Marta Usanna, Lorenzo Gracci, El Mehdi Mouhaddir, Linzhi Huang e Alice Lì – che presenteranno anche quattro progetti di allestimento alternativo dei materiali della mostra documentaria.



Conferenza e mostra a cura di Giancarlo Carpi. Conferenza 26 maggio 2023 – mostra dal 22 maggio al 1 giugno 2023 – Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34 – Sanremo.