Bordighera: con l'associazione 'Noi4You' il mese di maggio vedrà tre incontri per le future mamme

L’Associazione Noi4You di Bordighera celebra il mese di maggio dedicando tre incontri gratuiti a mamme e future mamme con l’iniziativa “Il giardino delle mamme”.

Sabato prossimo alle 10.30, nella nuova sede dello sportello di aiuto e ascolto contro la violenza in via Firenze 1 a Bordighera, si terrà il secondo dei tre incontri dedicati alle future e neo mamme, a tenerlo la fisioterapista Chiara Palmero, che parlerà del pavimento pelvico.

Si scoprirà che cos'è, dove si trova, quali sono le sue funzioni e disfunzioni. Faremo un focus particolare sul periodo della gravidanza e del post parto, vedremo cosa gli accade e come aiutarlo ad affrontare questo evento nel miglior modo possibile. Lo scopo di questo incontro è quello di rendere le donne consapevoli del proprio corpo e dar loro degli strumenti per aiutarsi durante questa delicata fase della loro vita. L'incontro si concluderà parlando della diastasi addominale, del perché si presenta e di come poterla prevenire durante la gravidanza.

Ogni incontro sarà corredato dall’intervento della psicoterapeuta Serena Suraci. La partecipazione è libera e pensata non solo per future e neo mamme ma anche per tutti coloro che vogliono accostarsi con interesse al mondo della maternità. Per informazioni e prenotazioni si prega di scrivere via WhatsApp al numero 3466243572.