Quando si parla di mutui e finanziamenti è facile fare un po' di confusione soprattutto per le persone meno esperte dal punto di vista dell'età perché non l'hanno mai fatto.

Quindi magari devono comprare una casa per la famiglia e si chiedono se per farlo è meglio il mutuo o il finanziamento: ed ecco perché è meglio capire vantaggi e svantaggi di entrambe le situazioni.

Possiamo dire che un mutuo definito ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine e cioè può andare da cinque trent'anni e che viene garantito da un'ipoteca su un immobile, però non per forza quello per il quale si fa il mutuo.

Inoltre viene erogato dalla banca in una tranche lo si può restituire a rate che possono essere mensili, semestrali o annuali. Questa rata non può essere più del 30% circa direttamente dello stipendio, anche sommando gli altri finanziamenti.

Però per quanto riguarda un mutuo ci sono dei costi a sostenere e cioè gli interessi che per la prima casa potrebbero essere detraibili ,ma Bisogna informarsi, e anche la perizia o l'istruttoria nonché le tasse e l'assicurazione obbligatoria per lo scoppio e l'incendio o anche quella facoltativa eventualmente, che è relativa alla perdita di lavoro o alla morte.

Se invece parliamo di un finanziamento ci riferiamo al prestito a breve e medio termine che va da 1 a 10 anni che non prevede una garanzia ipotecaria e anche in questo caso viene erogato in un'unica trance, poi restituito con rate mensili.

Ci sono varie possibilità sotto punto di vista però anche in questo caso in linea di massima la rata non può superare il 30% del proprio stipendio. Ricordiamo inoltre che alla banca potrebbe richiedere garanzie aggiuntive come una polizza o la fideiussione da una terza persona: inoltre si può estinguere in maniera totale o parziale del finanziamento in maniera anticipata.

Per quanto riguarda i tassi di interesse diciamo che quelli di un finanziamento sono più alti rispetto a quello di un mutuo perché c'è un importo minore che non è coperto da nessuna garanzia ipotecaria

Quanto dovrebbe durare un mutuo per essere conveniente e piano di ammortamento

Non è facile rispondere a queste domande perché di base un mutuo potrebbe prevedere una durata più lunga ma con rata più bassa o viceversa: però è chiaro che non c'è una soluzione valida per tutti perché dipenderà dalla singola situazione economica di quella persona che dovrà cercherà l'equilibrio tra la lunghezza del mutuo e la sostenibilità della rata.

In questo caso si va a parlare di piano di ammortamento cioè il progetto che viene fatto per programmare la restituzione del debito. Si tratta di un piano che stabilisce la data di rimborso totale nonché la periodicità delle rate ma anche il debito residuo e i criteri di determinazione di ogni singola rata.

Teniamo presente infine che si tratta di argomenti che sono sempre in aggiornamento perché dipendono anche dalla situazione globale economica:di conseguenza prima di lanciarsi in un mutuo in un finanziamento bene avere un consulente di fiducia e trovare la soluzione migliore in base alla propria situazione economica.