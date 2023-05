Sanremo: i tifosi granata hanno commemorato il Grande Torino nel giorno dell'incidente aereo di Superga (Foto)

Il 4 maggio è sempre un giorno speciale per i tifosi del Torino. Ricorre infatti l'anniversario della strage di Superga, l'incidente aereo che 74 anni fa cancellò il Grande Torino scrivendo una delle pagine più tristi nella storia del calcio mondiale.

Come ogni anno, anche oggi il Toro Club Sanremo ha deposto un mazzo di fiori sotto la targa che commemora le vittime di Superga, per non cancellare il ricordo. La cerimonia si è svolta a Pian di Poma, dove è tra l'altro anche presente una strada intitolata al grande Torino.