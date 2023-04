Sanremo: giovedì prossimo al Liceo 'Cassini' l’incontro con lo storico Marcello Flores

Prosegue al Liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo la rassegna ‘Interviste in Villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità’.

Giovedì 4 maggio prossimo alle 16, nell’aula magna di Villa Magnolie, si terrà l’incontro con lo storico Marcello Flores. Nato a Padova nel 1945 e laureatosi in Storia moderna, ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani nelle università di Trieste e Siena, dove ha diretto il Master europeo in Human Rights e Genocide Studies. Ha compiuto soggiorni di studio e periodi di insegnamento a Berkeley, Cambridge, Parigi, Mosca, Varsavia, dove è stato per due anni addetto culturale presso l’ambasciata d’Italia.

Autore di molte e apprezzate pubblicazioni, si è occupato principalmente della storia del Comunismo, del XX secolo, del genocidio degli Armeni durante la Prima Guerra Mondiale, dei diritti umani e delle vittime delle guerre.

Marcello Flores ragionerà in maniera approfondita con gli studenti di governi democratici e totalitarismi, della sottile linea che può far deviare una democrazia liberale verso un governo illiberale, di conflitto russo-ucraino e di genocidi. L’evento si inserisce nel ciclo ‘Interviste in Villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità’.