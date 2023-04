Sanremo: ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’, grande pubblico per Eleonora Matarrese (Foto e Video)

Nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo è partita la due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori. L’evento è inserito nella manifestazione, ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’ promossa da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio, Tastee.it e Cna Imperia.

Due giorni per scoprire i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto. Gli chef presenteranno ricette salate e dolci agli appassionati di questa cucina, che sono in continua crescita perché i fiori in cucina riservano sempre sorprese gradevoli e sono una vera delizia per il palato. L’obiettivo della rassegna è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare.

Nella prima giornata un grande pubblico ha partecipato alla presentazione della Guida Ristoranti della Tavolozza 2023 ed alla consegna dei riconoscimenti “Custodi del Territorio”, che sono stati attribuiti a: Ilaria Belmonte e Antonio Galante per il ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia, allo chef Giuliano Tommasini, a Marco Risso della Cantina San Steva di Santo Stefano al Mare, a Marco Ravera dell’azienda agricola RZero di Albenga e Costantino Catto proprietario e gestore del Hotel Principe di Limone Piemonte (Cuneo). Le targhe sono state consgenate da Enrico Anghilante, editore Morenews, Luciano Vazzano direttore Cna Imperia e Claudio Porchia presidente Ristoranti della Tavolozza.

Sold out per lo show cooking di Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica, che ha presentato dei deliziosi cestini floreali… forniti dall’azienda Ravera Bio e Tastee.it. Molto apprezzata anche la degustazione a cura della CNA di Imperia che ha proposto il Moscatello di Taggia delle Cantine Sansteva di Santo Stefano al Mare accompagnata con gustosi e raffinati piatti della Trattoria del Ponte di Verezzo.

Questo il programma di oggi:

- 17.15 Fabio Mendolicchio show cooking e degustazione “Fiori e Cioccolato” in abbinamento con Passito di Ormeasco 2017 della Tenuta Maffone di Pieve di Teco (fraz. Acquetico):

- 18.15 Fiori e nocciole nelle ricette di Libereso a cura dello chef Alessandro Mino Osteria di via Peri (Sanremo);

- 18.45 aperitivo con Succo di Begonia dell’azienda Tastee.it e prodotti d’eccellenza a cura di CNA Imperia

Conduce l’incontro il giornalista Roberto Pisani.