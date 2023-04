Castellaro: grande partecipazione per la gara di golf 'Fattorie di Gusto' organizzato da Confesercenti (Foto)

Grande successo, domenica scorsa, per il 1° Trofeo Golf 'Fattorie di Gusto' organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Country Club Castellaro Golf Club, il Castellaro Golf Club, vetrina di prestigio della nostra rete di aziende locali, e Casa Balestra. Una giornata dedicata al sodalizio vincente sport-outdoor ed eccellenze enogastronomiche del nostro territorio , unito alla promozione turistica dei nostri borghi.

Un evento nato per far conoscere in una location di prestigio, immersa nella natura, le novità di stagione delle aziende agricole del circuito 'Fattorie di Gusto' di Confesercenti. La gara a coppie, si è svolta con una formula inedita; ogni golfista è stato abbinato ad un neofita che ha giocato la parte finale della buca.



Lungo il panoramico percorso sono state allestite tre “Point del Gusto" (postazioni itineranti con degustazione dei prodotti tipici della nostra tradizione) dallo zafferano dell’azienda Clorìs di Glori ai prodotti oleari del Frantoio Sant’Agata di Oneglia, del Frantoio Nuvolone fino ai vini delle Cantine Sansteva.



Al termine delle 9 buche hanno primeggiato Flora Facchinetti e Gunnar Welander, piazza d’onore per Stefania Galetto e Furio Pontillo seguiti da Salvatore Belotti e Rita Scala La giornata si è conclusa con un pranzo preparato dallo chef del Country club Castellaro Golf a base degli esclusivi prodotti donati dalle Fattorie di Gusto che hanno allietato il palato dei partecipanti.