Sanremo: dimentica il freno a mano e l'auto investe un 80enne al semaforo di via Feraldi (Foto)

Dimentica di inserire il freno a mano ed esce dall’auto. La vettura, incontrollata, finisce per investire un uomo di 80 anni che stava attraversando la strada e non si è accorto del movimento della macchina.

E’ accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16, al semaforo tra via Feraldi e piazza Eroi Sanremesi. Ancora al vaglio della Polizia Municipale i fatti che saranno verificati con l’ascolto di alcuni testimoni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza. L’uomo era rimasto sotto le ruote e, una volta soccorso, è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.