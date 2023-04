Sanremo, il PD perde il suo numero due. Si è dimesso il segretario di circolo Mario Parretta: “Scelta dolorosa e sofferta”

Il Partito Democratico di Sanremo fa i conti con l'addio del suo numero due cittadino. Mario Parretta, segretario di circolo, ha lasciato la carica con un messaggio inviato agli iscritti.

Scrive Parretta: “Rassegnare le dimissioni è stata una scelta dolorosa e sofferta, ma la mia condizione lavorativa attuale e futura non mi dà molte alternative. Mi scuso con tutti voi per questa mia decisione e vi ringrazio per l'impegno quotidiano profuso, per la partecipazione, per i contributi di idee, per avermi affiancato con passione e sincerità durante il percorso svolto ma, soprattutto, per le critiche ricevute, sempre civili e costruttive. Sono convinto che saprete dare il giusto supporto a chi prenderà il mio posto”.

Al congresso Mario Parretta vinse 12 a 10 contro la segretaria uscente Alessandra Pozzato. Il partito sarà quindi chiamato a una nuova nomina per ricoprire la seconda carica cittadina per importanza dopo quella di segretario ricoperta da Maurizio Caridi. Prevista a breve una riunione di circolo.