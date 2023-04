Vallecrosia, "Riscopriamoci umani": Nazzareno Coppola parla di cambiamento alla parrocchia di San Rocco

Dopo l'incontro con il dottor Roberto Ravera, la parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, giovedì prossimo, propone un appuntamento dedicato al cambiamento. L’ospite speciale di "Riscopriamoci umani" questa volta sarà il formatore Nazzareno Coppola.

Continua la serie di incontri, rivolti alle persone del territorio, per vivere un’autentica spiritualità e un momento di riflessione. L’incontro sarà giovedì prossimo alle 20.45 presso il teatro parrocchiale. “Un appuntamento da non perdere. Dopo l'arricchente incontro con il dottor Ravera, la parrocchia di San Rocco di Vallecrosia nel suo percorso dal titolo 'Riscopriamoci umani’ propone un nuovo incontro che ha come parola chiave il cambiamento” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Ospite della serata sarà Nazzareno Coppola la cui vita è stata dedicata all'accoglienza dei minori in situazione di abbandono. Formatore, educatore, 'messaggero di pace Unicef’ insieme alla moglie Ileana, scrittore ('Ho imparato ad aspettare' è il titolo del suo libro uscito da poco) e molto altro, ci proporrà la sua esperienza e molti interessanti spunti di riflessione. Una serata per regalarci un'occasione di crescita. Vi aspettiamo giovedì 16 aprile ore 20.45 presso il teatro parrocchiale di San Rocco. L'invito è rivolto a tutti”.

Gli altri appuntamenti saranno: giovedì 18 maggio, sempre alle 20.45, che sarà incentrato sull’incontro con la teologa Alice Bianchi e giovedì 8 giugno alle 20.45 con un ospite a sorpresa che parlerà dell’ascolto.