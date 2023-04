Sanremo- Villaggio dei Fiori: dall'antipasto al dessert un menu "cioccolatoso"

Il cioccolato è sicuramente uno degli ingredienti più utilizzati in pasticceria, ma forse non tutti sanno che si abbina perfettamente con molti altri cibi e può dare vita a preparazioni originali e dal sapore unico. Se amate il cioccolato e non volete limitarvi a gustarlo solo a fine pasto, ecco la serata giusta per poterlo gustare in un intero menù con piatti a base di questo gradevole alimento.

Venerdì 28 aprile dalle ore 20.30 presso il ristorante del Villaggio dei fiori è possibile gustare un menù preparato dallo chef Fabio Mendolicchio.

Durante la cena lo storytelling dello chef, accompagnato dal giornalista Claudio Porchia, svelerà i segreti del cioccolato in cucina e il motivo della scelta delle diverse portate.

Si comincia dall’antipasto della casa con la sorpresa del cioccolato fin dalla prima portata per proseguire con delle Trofie della tradizione con scaglie di cioccolato grezzo 100% Trinitario - Ecuador con basilico fresco e uno speciale Risottino al nero di cioccolato con calamari e fiori di nasturzio.

Proseguendo nel menu una portata deliziosa: la Tagliata di spada su spennellata di fondente con insalatina porcellana, arachidi crude tostate alla fiamma e Bocche di Leone.

Dulcis in fundo, un dessert al cioccolato per concludere in bellezza e con gusto la serata: Fragole al limone e zucchero di canna con colatura di fondente 74% all'olio EVO.

Prezzo del menù 40 euro.

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)