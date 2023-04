Giornata Nazionale del Mare: la posidonia di Sanremo mappata dal DIATI di Torino

In occasione della “Giornata nazionale del Mare” - che ricorre oggi, 11 aprile-, Progetto Sea Lab e Comune di Sanremo hanno organizzato per venerdì 14 aprile una giornata dedicata alla bellezza e cura del mare, per promuoverne la valorizzazione come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica.

La Giornata nazionale del Mare, istituita con decreto legislativo 229/2017, è un’occasione importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare.

Nella mattinata di venerdì 14 aprile, il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) Politecnico di Torino condurrà alcune attività di mappatura e verifica dello stato di salute della prateria di poseidonia antistante Portosole. La poseidonia, infatti, è una pianta marina estremamente importante perché contrasta la progressiva erosione delle coste. Verranno poi effettuati dei prelievi di campioni nello specchio d’acqua di Portosole e Porto vecchio per determinare la concentrazione di microplastiche. Per la stessa ragione, saranno effettuati i campionamenti anche del sedimento del fondo dei bacini di Portosole e Porto vecchio. I risultati dei rilievi e delle analisi verranno poi messi a disposizione del Comune di Sanremo.

Nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, alle 16, nell’area verde presso la Diga Foranea a Portosole, Federica Masnata e Fabrizio Zandonatti, co-ideatori del progetto Zefiro Sea Lab, si confronteranno con Franco Borgogno, ricercatore e divulgatore scientifico, sullo stato di salute delle acque del Mediterraneo. Presenti anche gli allievi del liceo Cassini di Sanremo.

Franco Borgogno non solo è educatore scientifico-ambientale, autore di libri sull’inquinamento da plastica tra cui “Un mare di plastica, “Plastica, la soluzione siamo noi” ma anche collabotore dell’ERI (European Research Institute) per numerosi progetti internazionali di ricerca.

“Ringrazio gli ideatori del progetto Zefiro Sea Lab – dichiara l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti - per aver scelto Sanremo e per collaborare con l’amministrazione comunale sui progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale. Il mare è un bene prezioso, uno scrigno di biodiversità dal valore inestimabile che deve essere tutelato dalle minacce dei cambiamenti climatici e dall’azione dell’uomo.”