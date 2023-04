Diano Marina: al via gli ‘Incontri di Primavera’ dell’Associazione ‘Communitas Diani’

Domenica 16 aprile si dà il via alla prima edizione degli ‘Incontri di Primavera’, iniziativa promossa dall’Associazione ‘Communitas Diani’ e rivolta ai suoi soci.



“Si tratta di tre appuntamenti – si spiega nel comunicato -, che si svolgeranno tra aprile e maggio, con lo scopo di guidare gli appassionati a conoscere meglio due piccoli ma preziosi edifici religiosi del Golfo Dianese, e ad accompagnare gli amanti della natura in una ‘scampagnata’ per grandi e piccoli nel Parco del Ciapà di Cervo, alla scoperta di scorci tra macchia mediterranea, cielo e mare.

Il primo appuntamento vede l’apertura straordinaria dell’Oratorio della SS. Annunziata di Diano Marina: l’edificio, sito davanti al porticciolo ed al ‘mappamondo’, apre le porte domenica 16 aprile alle ore 16. All’interno si ammireranno le opere dei fratelli Biasacci da Busca, pittori conosciuti in loco che hanno lavorato con maestria nella valle in epoca quattrocentesca.

Il secondo appuntamento prevede una passeggiata naturalistica, domenica 30 aprile, con ritrovo alle ore 14.45 in Piazza del Castello a Cervo. La guida naturalistica Marina Pissarello guiderà i soci partecipanti in un suggestivo itinerario nel Ciapà; una sosta presso l’Asineria Margherita permetterà di conoscere la dolce asinella e di assaggiare prodotti locali per una ‘sana merenda’, che ha il gusto di una volta. Per prendere parte a questa ‘scampagnata’ è necessario prenotare (ai numeri 329 9872419 oppure 347 1107301) e munirsi di cappello, giacchetta, acqua e soprattutto scarpe adatte alle escursioni. La ‘scampagnata’ è gratuita; viene richiesta unicamente un’offerta per la ‘sana merenda’.

L’ultimo dei tre incontri è la visita della Chiesa di San Mauro a Varcavello, frazione di Diano Castello: il ritrovo è domenica 14 maggio alle ore 16 davanti alla chiesetta. È l’occasione per osservare un esempio di edificio religioso in un piccolo borgo della valle del Golfo Dianese, segno di profonda devozione tra passato e presente”.