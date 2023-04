Sanremo: progetto per fermare la frana a La Vesca, la scogliera incassa l’ok dalla conferenza dei servizi

A lavori iniziati da qualche settimana il progetto per fermare la frana a La Vesca fa un altro passo avanti. Il cantiere non sarà solamente su terra, ma anche a mare con la scogliera prevista per proteggere la costa dall’erosione marina che negli anni ha letteralmente scavato il ‘piede’ della collina. Un lavoro da 1,6 milioni di euro finanziato grazie ai fondi del PNRR “per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Nelle ultime settimane la conferenza dei servizi ha dato l’ok al progetto dopo il confronto con le amministrazioni e gli Enti interessati. Particolare attenzione da parte dell’autorità marittima sia per la costruzione della scogliera che per il deposito del materiale. Circostanze che, a quanto pare, non necessiteranno di segnalazione in mare riservando comunque “la necessità di valutare oggettivamente la situazione dei luoghi al termine dei lavori”.