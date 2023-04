Ventimiglia: doppio appuntamento giovedì e sabato con la Soms di frazione Grimaldi

Doppia iniziativa, giovedì e sabato prossimi alla Soms di via della Pace, in frazione Grimaldi a Ventimiglia. Giovedì alle 15.30 Enzo Barnabà, responsabile del settore cultura, parlerà di Grimaldi, della storia e dell'attualità della frontiera in occasione della presentazione del libro ‘Il Passo della Morte’, nel corso della conferenza alla mostra-evento su Giuseppe Biancheri e la ferrovia Ventimiglia-Cuneo, alla chiesa di San Francesco.

Sabato alle 17, nella sede della Soms, Raimondo Pittaluga proporrà la proiezione di cartoline d'epoca, racconti ed aneddoti su ‘In viaggio per Grimaldi e dintorni’.