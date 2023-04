Soldano: donna sbranata dal rottweiler e presunti ritardi dei soccorsi, interviene l'Asl 1 Imperiese

Asl 1 Imperiese interviene su alcune voci relative ad un presunto ritardo dei soccorsi, per alla donna sbranata dal rottweiler nelle campagne di Soldano, di mercoledì scorso.

“Al momento dell'arrivo dei soccorsi – sottolinea l’azienda sanitaria - ovvero di ambulanza, automedica 118 ed elicottero ‘Grifo’, questi ultimi due sono arrivati simultaneamente sul luogo dell'aggressione. Le tempistiche legate al soccorso sono state in linea con i protocolli del 118. Inoltre all'arrivo il cane era già stato neutralizzato e quindi il personale sanitario ha potuto prestare immediatamente i primi soccorsi alla donna ferita”.

“Vista anche la non praticità della zona – termina Asl 1 Imperiese – e che il fatto è avvenuto in aperta campagna, dall'elicottero ‘Grifo’ si sono vericellati un medico ed un infermiere per soccorrere in modo più tempestivo la donna ferita che per via delle gravissime lesioni subite da parte del cane è spirata all'arrivo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.