Ventimiglia: con 'Azzurro donna' scendono in campo per Forza Italia alle prossime elezioni Amministrative (Foto)

Scende in campo il nuovo coordinamento di Forza Italia a Ventimiglia guidato da Milena Raco, che in queste settimane, dopo accurati colloqui ha assegnato i diversi distretti per competenze precise.

Un team coeso tutto al femminile che potrà operare a disposizione della città di Ventimiglia, mettendo a disposizione dei cittadini delle referenti di settore che supporteranno la coordinatrice cittadina e vice coordinatrice provinciale, Milena Raco, di concerto con le segreterie di Ventimiglia ed Imperia.

Tra i punti principali del programma elettorale sul tavolo delle segreterie: presa in carico del gattile di Ventimiglia con Bandi mirati al sostegno economico dell’associazione ‘Randagi Fortunati’ che ad oggi sopravvive solo grazie alle donazioni, ma che svolge un’azione di pubblico interesse, con vaccinazioni, cure e adozioni per cause di forza maggiore e migliore sicurezza e igiene pubblica.

Le donne che scenderanno in campo sono: Milena Raco (Responsabile degli Enti Locali), Simona Masocco (Settore socio sanitario), Chiara Giovinazzo (Comunicazione e social media), Carola Sciandra (Settore Giustizia), Stephanie Sammartin (Settore sicurezza e igiene pubblica), Franca Bonadonna (Centro Storico) e Marzia Nicoletti (Frontalieri).