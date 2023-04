Carpasio: potatura degli ippocastani in piazza Garibaldi, Verda "Un taglio scandaloso, pensate anche alla SP 21" (Foto)

“Nei giorni scorsi la Provincia di Imperia, suppongo sotto la pressione di qualcuno ma non di certo dell'Amministrazione Comunale, ha potato in maniera a dir poco scandalosa gli ippocastani posti nella centrale piazza Garibaldi di Carpasio”.

Sono le parole del vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, che prosegue: “Le piante, da decine di anni sono state oggetto di ‘querelle’ infinite e, per molte volte, hanno rischiato l'abbattimento se non fossero intervenute le Amministrazioni che si sono susseguite in quello che prima era il Comune di Carpasio e ad oggi il Comune di Montalto Carpasio. Vero è che queste piante ricadono in un terreno di proprietà della Provincia, ma allora mi domando perché, la stessa cura che ha avuto l'Amministrazione Provinciale per queste piante che ad oggi sembrano dei ‘Cristi in Croce’, perché non la mette anche per la messa in sicurezza della SP 21 che scende dal Colle D'Oggia fino ad arrivare a Desteglio e che in certi punti sembra un bombardata e con cunette e tombinature in condizioni a dir poco pietose?”

“Anche lungo la Provinciale 21 – termina Verda - vi sono piante da potare e asfalti da stendere”.