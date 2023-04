Calcio femminile, partita decisiva a Pian di Poma. Il presidente Ricci: "Alle 18 venite a sostenere le Sanremo Ladies”

Partita decisiva per le Sanremo Ladies, questa sera alle 18 sul campo di Pian di Poma nella città dei fiori, dove dovranno affrontare il Vado. L'incontro sarà valido per la quattordicesima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, si sono rese protagoniste di una grande impresa: hanno vinto tutte le partite che hanno giocato piazzandosi così in testa alla classifica.

“Oggi alle 18 venite tutti a Pian di Poma a sostenere le Sanremo Ladies. Si giocherà la partita decisiva per la promozione in serie C femminile. Le Sanremo Ladies scenderanno in campo contro il Vado. Sarà uno scontro diretto ma noi speriamo di portare a termine la nostra missione” - dichiara il presidente Simone Ricci - "Sarebbe bello regalarsi e regalare a Sanremo la serie C!".